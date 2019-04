NEC vanavond terug naar nachtmerrie-stadion

Als er één plek is waar NEC niet graag komt, dan is het wel het Jan Louwers-stadion in Eindhoven.

De Nijmegenaren spelen daar vanavond tegen Jong PSV. Maar het is de thuishaven van FC Eindhoven. En heeft NEC al menige nachtmerrie van over gehouden. Dit seizoen werd daar met 3-2 verloren. Bij een 2-2 stand leek Ferdy Druijf het winnende doelpunt te maken, maar hij miste en meteen daarop maakte Eindhoven 3-2. Vorig seizoen verloor NEC, toen volop in de titelstrijd, ook met 3-2. En in het kampioensjaar in 2015 leden de Nijmegenaren een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen FC Eindhoven.

Jong PSV is ook geen favoriete tegenstander. In De Goffert werd het 4-4 en uit tegen Jong PSV werd tot nu toe twee keer gespeeld, beide keren in het PSV-stadion. Vorig seizoen 3-3 en in 2014 werd met 1-0 verloren.