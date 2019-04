Ødegaard: 'Als we een keer van PSV konden winnen, was het vandaag'

Ødegaard was wat teleurgesteld na afloop. 'Het was echt een krankzinnige wedstrijd. We speelden heel goed en we verdienden echt om te winnen. Maar als zij dan telkens scoren en twee keer uit een penalty, dan is dat echt frustrerend.'

Zo wist Vitesse dus niet langs PSV te komen. Iets wat al 21 jaar niet lukt in GelreDome. 'Maar dit was wel onze kans om te winnen van PSV. Het moest gewoon. Maar soms krijg je niet wat je verdient', zegt de Noor.

Ødegaard zelf speelde weer een hele goede wedstrijd. De middenvelder steekt in goede vorm. 'Ik voel me ook heel goed. Het team draait steeds beter en ik voel me in dit team ook heel fijn. Ik ben dus een blije Martin.'

Foto: Wil Kuijpers

'Spannende titelrace'

De van Real Madrid-gehuurde Ødegaard begint te lachen als we over zijn doelpunt beginnen. Een prachtig schot van grote afstand. 'Het was een mooie ja. Er zat ook veel emotie bij. Maar als we niet winnen, is hij toch minder mooi.'

Maar met zijn goal snoepte Vitesse wel dure punten van PSV af in de titelstrijd. 'Dat wordt inderdaad heel spannend. Hopelijk kunnen we hetzelfde laten zien in de uitwedstrijd bij Ajax over een paar weken.'