Pasveer uitblinker tegen PSV: 'Heel fijn dat ik dit eindelijk kan laten zien'

'Het is heel fijn dat ik dit eindelijk kan laten zien in GelreDome. Ik heb voor mezelf een goed gevoel aan deze wedstrijd overgehouden. Maar qua teamprestatie baal ik, want je merkt in de kleedkamer ook dat er meer in had gezeten.'

Tekst gaat verder na de video

Vitesse kwam namelijk 7 minuten voor tijd op een 3-2 voorsprong tegen PSV. 'Dan moeten we alle hens aan dek hebben en de punten hier houden. Dat gebeurt niet. Maar ik ken PSV natuurlijk vrij goed, ze scoren ook vaak in de laatste minuten. Dat heb ik zelf meegemaakt toen ik daar speelde en dat deden ze vorig jaar ook vaak. Het was lekker geweest als we voor het eerst in 21 jaar van PSV hadden gewonnen.'

'Geen rode kaart voor mij'

Maar dat lukte niet. Mede door twee penalty's voor PSV. De eerste werd nog veroorzaakt door Pasveer. Sommigen zeggen: dat was een rode kaart, anderen zeggen: Lozano zoekt het op. 'Ik vond dat Lozano het opzocht. Ik vind het nog altijd geen penalty. Hij speelt de bal naar de zijkant en ik ga 100 procent voor de bal. Dat is sowieso geen rood, want de nieuwe regels zeggen zeggen dat wanneer een keeper voor de bal gaat en hij raakt iemand dat het dan geel is. Buiten de zestien is het wel direct rood.'

Vitesse won dan wel niet. Wel zag een uitverkocht GelreDome een mooie wedstrijd. 'Voor het eerst in vijf jaar uitverkocht. De mensen hebben een leuke wedstrijd gezien. Wat dat betreft hebben we ons visitekaartje afgegeven', aldus Pasveer.