Slutskiy kapittelt scheidsrechter Gözübüyük: 'De allerslechtste scheidsrechter'

door Richard van der Made

De Rus zuchtte eens diep toen hij met een bezweet voorhoofd door de catacomben drentelde van GelreDome. 'Shitscheidsrechter', mompelde de markante coach. Om een kwartier later de scheidsrechter van dienst met de grond gelijk te maken tijdens de persconferentie.

Drie grote vergissingen

'Hij maakt tijdens onze wedstrijd drie grote vergissingen op rij', foeterde Slutskiy. 'Waarom kijkt hij bijvoorbeeld in de eerste helft niet naar de beelden bij de situatie van onze penalty? Ik vind het onbegrijpelijk dat hij dat niet doet.'

Zelfingenomen en arrogant

Slutskiy ging vervolgens op felle toon door en hekelde ook het gedrag van Gözübüyük buiten het veld. 'Hij zegt nooit hallo. Geeft nooit een hand. Hij legt ook nooit beslissingen uit en dat is voor mij echt een verrassing. Deze man is te arrogant. Hij denkt dat mensen in het stadion voor hem komen. Ik ben echt heel kwaad. Hij is de meest vreselijke scheidsrechter in de wereld. En ontzettend zelfingenomen. Maar misschien vindt hij mij wel te dik', kreeg de coach ook nog de lachers op zijn hand.



Foto: Wil Kuijpers

De coach besteedde ook nog wat woorden aan het enerverende duel in het uitverkochte GelreDome, dat vanaf de eerste seconde boeide. 'Het was een ongelooflijke wedstrijd. We hadden meer verdiend dan één punt denk ik. Iedere speler heeft zijn maximale niveau gehaald. Op alle fronten. Ik ben trots op mijn spelers.'

Matavz blij met goal na blessureleed

Slutskiy bracht in het spektakelstuk ook weer Tim Matavz. De spits, die diep in de tweede helft kwam voor Buitink, revalideerde ongeveer een half jaar van een pijnlijke beenbreuk. In zijn derde invalbeurt liet de Sloveense sluipschutter zich weer echt zien. Als doelpuntenmaker. Hij kopte de 3-2 binnen, maar genoeg was het niet.

Noodrem

Uiteraard heeft Matavz nog warme gevoelens bij zijn oude werkgever PSV, maar hij wil dit seizoen nog zijn klasse tonen bij Vitesse nu de finale van het seizoen is aangebroken. De centrumspits is weer helemaal fit en staat in het veld goals te maken. Dat deed hij tegen PSV van dichtbij met het hoofd. Even later kwam Vitesse via een penalty van Lozano toch nog terug, toen Maikel van der Werff de Mexicaan naar de grond trok en terecht kon inrukken met rood.



Foto: Wil Kuijpers

'Beetje jammer misschien'

'Wij speelden een goede wedstrijd en kregen veel kansen', keek Matavz terug. 'Ik ben echt blij, want na zes maanden ben ik weer terug. Ja, ik scoor tegen PSV. Dat is een beetje jammer misschien, maar wat kan ik doen', vroeg de geslepen spits zich af in de druk bezette catacomben van GelreDome.

Aan de bak

'Ik ben bij Vitesse om goals te scoren. Dat is wat ik wil. Wij kijken naar onszelf natuurlijk en moeten naar de play-offs. We kunnen vanaf nu elke week aan de bak en moeten dit brengen tegen iedere tegenstander', zo keek Matavz vooruit naar de laatste vijf duels van Vitesse.