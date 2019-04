Porsche-liefhebber? Dan moet je in Heteren zijn

Van over de wereld komen zondag verzamelaars en liefhebbers van Porsche naar Heteren. In het Porsche Centrum Gelderland vindt namelijk de allergrootste verzamelbeurs ter wereld plaats.

Bezoekers kunnen zich vergapen aan meer dan 50.000 miniaturen, 100.000 boeken, folders en tijdschriften en tal van andere verzamelobjecten die met het wereldberoemde automerk te maken hebben.

'Magische aantrekkingskracht'

Organisator Henk Koop is trots. 'We verwachten zo'n 2000 fanatieke verzamelaars, dagjesmensen en belangstellenden. Het is al erg druk.'

Volgens Koop is deze beurs uniek in Nederland en daarmee ook goed voor Gelderland. 'Het is een groot contactplatform tussen internationale verzamelaars en laat vooral zien dat het traditionele sportwagenmerk een magische aantrekkingskracht heeft en is daarmee ook het enige merk gerelateerde verzamelevenement ter wereld, die op deze wijze verzamelaars van jong tot oud met of zonder gevulde portemonnee inspireert om te verzamelen.'

Grootste miniatuurcollectie

Op de verzamelbeurs is een aantal mensen druk op zoek naar nieuwe spulletjes. Waaronder Billy Karam, de Libanees is speciaal naar Heteren gekomen met een grote lege koffer om zijn collectie aan te vullen. Hij bezit het allergrootste miniatuurcollectie ter wereld. Daarmee heeft hij al verschillende keren het Guinness Book of World Records gehaald. Vanochtend was hij al druk op zoek naar nieuwe auto's die hij nog niet heeft. 'Ik heb een politiewagen gevonden die ik nog niet had, ik ben er eg blij mee.' Op de vraag hoe dat gaat als hij bij de douane aankomt, zegt hij: 'Ze kennen me daar wel, dan denken ze allemaal daar komt ie weer met een koffer met auto's aan.'

Verder is het duurste schaalmodel ter wereld te bewonderen. Eigenaar Henrik Heath: 'Hij gaat niet weg voor minder dan 7000 euro.' Verder is het grootste boek met afbeeldingen van de auto's te bekijken. Buiten staat een groot aantal oldtimers, waar mensen rond lopen en mee op de foto's gaan.