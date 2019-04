Cristiano (12) kan na jaren sparen naar Angola om vader te zien

Het zijn spannende tijden voor de 12-jarige Cristiano uit Arnhem. Dankzij het inzamelen van blikjes en een crowdfundingsactie gaat hij in juli na tien jaar proberen zijn vader weer te zien in Angola.

De vader van Cristiano woont in een van de duurste steden ter wereld: Luanda in Angola. Zomaar even bij zijn vader op bezoek zit er voor de jonge Arnhemmer dus niet in. Daarom zamelt Cristiano sinds oktober 2018 blikjes uit de wijk Malburgen in. Daarnaast legt moeder Rebecca Schut al vijf jaar lang elke euro opzij en startte zij in december een crowdfundingsactie om de reis à 15.000 euro te bekostigen.

Zaterdag durfde ze het eindelijk aan de tickets te boeken. De reis gaat 19 dagen duren. 'Cristiano riep gisteren alleen maar 'Yes, yes, yes!'', vertelt Schut. 'Hij is ontzettend blij en dankbaar. Hij heeft er nu al enorm veel van geleerd.'

Hereniging niet vanzelfsprekend

Nu de reis na jaren sparen eindelijk is geboekt, loopt de spanning voor Cristiano op. Toen hij twee jaar oud was, gingen zijn ouders uit elkaar. Zijn vader die van oorsprong Angolees is, ging terug naar Luanda. Daar woont hij nu al tien jaar zonder zijn zoon en hij heeft nog geen ontmoeting toegezegd.

Toch is Cristiano vastberaden de gok te wagen. 'Ik mis mijn vader. Hij kan belangrijke identiteitsvragen beantwoorden die mijn moeder niet kan beantwoorden.' Voor Cristiano is het een lastig onderwerp. 'Ik wil weten of we op elkaar lijken en dezelfde interesses hebben. Ik houd van hem, maar ik weet niet of hij van mij houdt.'

Schut vertelt dat er inmiddels contact met de vader van Cristiano is. 'Het is nog dubbel hoe hij reageert, het blijft afwachten', zegt ze daarover. 'Wel is zeker dat hij een aantal ooms gaat ontmoeten, dat doet hem heel goed.'

'Zoveel mogelijk zien'

Verder wil Schut haar zoon zoveel mogelijk van Angola laten zien. 'We moeten wel rekening houden met de veiligheid en het budget', gaat ze verder.

Het geld is nog niet helemaal bij elkaar. 'De crowdfundingsactie loopt nog zodat we daar ook wat leuks kunnen doen. Alleen familie bezoeken is emotioneel wel erg uitputtend.'

Hulp uit de buurt

Naast de inzamelingsactie krijgt Cristiano ook hulp van mensen uit de buurt. Ze doen oud ijzer in zakken die bij de voor- en achterdeur staan.

