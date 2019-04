Schuldgevoel bij spelers over vertrek De Gier bij NEC

'Dit was niet onze beste week', zegt Leroy Labylle. 'Ik denk dat iedereen schuldig is. De staf, maar ook de spelers. Het is niet zo dat één iemand een slechte keuze heeft gemaakt.'

Lastige dag

Ron de Groot zorgt met de nieuwe staf direct voor duidelijkheid. 'Zowel bij balbezit als bij balverlies. Ik wil het niet moeilijker maken dan het is. Het gevoel is op zich wel goed. Woensdag waren we als groep voor het eerst bij elkaar. Dat was wel even een lastige dag na het op non-actief stellen van Jack en Patrick. Maar vanaf donderdag hebben we het opgepakt in de richting van de maandag.'

'We hebben een gat van vijf punten met de nummer elf', vervolgt hij. 'We moeten eerst zorgen dat we dat overbruggen en daarvoor moet je wedstrijden winnen. Maar we moeten niet te veel naar anderen kijken. We hebben maar zes wedstrijden. Het zal niet meevallen, maar we zullen er alles aan doen.'

'We hebben nog zes finales', vindt Labylle. 'We moeten alles doen om de play-offs te spelen. Het is nog niet onmogelijk. We kijken wedstrijd per wedstrijd waar we staan. Jong PSV is lastig, op een klein veld. We hebben goed getraind en gaan er alles aan doen om de punten te pakken.'

Een rentree van Anass Achahbar (foto), met wie De Groot maanden werkte bij Jong NEC, is niet aan de orde nu. 'De opties zijn altijd open, maar Anass moet eerst aan een bepaalde norm voldoen.'