Nageeye verpulvert Nederlands record op de marathon

De Nijmeegse atleet Abdi Nageeye heeft het Nederlandse record op de marathon flink aangescherpt. Hij kwam na 2:06:17 over de streep in Rotterdam, bijna twee minuten onder zijn oude toptijd.

Het nieuwe record was niet genoeg voor de overwinning. Die ging in een parkoersrecord van 2:04:10 naar de Keniaan Marius Kipserem. Nageeye kwam als vierde over de streep.

Groep favorieten

Het oude parkoersrecord was sinds 2009 in handen van de Keniaan Duncan Kibet, die een tijd van 2:04:27 liep. Kipserem won al eens in 2016, maar toen was hij bijna twee minuten langzamer.

Nageeye liet vrijdag bij de presentatie van het topveld al weten mee te gaan met de groep favorieten, die op een schema van 2 uur en 5 minuten vertrok.

Ik weet dat ik de volgende keer nog sneller kan' Abdi Nageeye

Na afloop van de marathon straalde de geboren Somaliër van oor tot oor. 'Hier heb ik zo hard voor getraind. Ik ben echt superblij, maar ik weet ook dat de volgende keer nog sneller kan. Ik ben nog fris', zei hij tegenover de NOS.

Wel had Nageeye in de beginfase last van steken in de zij en in de eindfase speelden zijn hamstrings op. 'Die steken in mijn zij kon ik wegdrukken. Die truc had ik geleerd van mijn fysiotherapeut', aldus de 30-jarige Nijmegenaar. Door de hamstrings kon hij geen versnelling meer plaatsen. 'Maar in de bovenkamer was alles in orde. Ik kon toch goed naar de finish lopen.'

