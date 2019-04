Nijmeegse Nachtwacht onthuld in Stevenskerk

Het werk is een vervolg op een eerder schilderwerk uit 1998. Ook toen vereeuwigde Sven Hoekstra prominente Nijmegenaren op het doek. Dat schilderij hangt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in de stad. Nu, twintig jaar later, is er een actuelere versie. Verschil is dat dit kunstwerk niet is geschilderd, maar getekend.

Er zijn altijd mensen die zich gepasseerd voelen.' Sven Hoekstra

Burgemeester Hubert Bruls, Frank Boeijen en Sieneke zijn een paar namen die op het werk te vinden zijn. De keuze is gemaakt door lezers van dagblad de Gelderlander. Zij konden stemmen. 'Er zijn altijd mensen zijn die zich gepasseerd voelen', zegt Hoekstra. 'Er zullen altijd een hoop mensen zeggen: 'Ja, maar die had er toch op gemoeten?' Net zo goed als dat ze nu van een heel aantal zeggen: 'Moet die er nou op?''

Zondagmiddag konden ruim 400 genodigden het werk al bewonderen. Vanaf maandag tot eind april is de enorme tekening voor iedereen te zien in de kerk. In mei krijgt de Nijmeegse Nachtwacht een nieuwe plek in de hal van het stadhuis.