Man meerdere keren gestoken in Arnhems café; dader voortvluchtig

Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Arnhem. Hij is rond 3.50 uur meerdere keren door een onbekend voorwerp gestoken in het café aan de Varkensstraat. De man is volgens de politie door getuigen naar een nachtwinkel aan de Rijnstraat gebracht. Daar werd hij opgevangen door hulpdiensten.

De man is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Ook de aanleiding van het steekincident is onduidelijk. Getuigen spreken over een conflict.

De politie is een onderzoek gestart. De verdachte is een man van rond de 20 jaar, heeft een donkere huidskleur, donkere haren en is ongeveer 1.80 meter lang. Ook wordt gezocht naar getuigen van het incident.