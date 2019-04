Vertrouwen neemt toe bij De Graafschap: 'We zijn voor niemand bang'

Daryl van Mieghem was de gevierde man bij De Graafschap. De invaller scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het was een miraculeus doelpunt. 'Ja, het zat een beetje tussen een voorzet en schot in misschien. Het was misschien op goed geluk. Ik wilde de bal bij de tweede paal hebben. Dit is hartstikke lekker', keek de vleugelspits terug op de zwaarbevochten 1-1.

Aanpoten

De Graafschap knokte zich naar een gelijkspel en leverde veel strijd tegen het makkelijker voetballende AZ. Jordy Tutuarima stond symbool voor de passie van de Achterhoekers. 'Dit is een heel mooi puntje. We staan nu boven de streep, hopen dat het zo blijft. Het was heel zwaar en in de eerste helft hadden we ook veel moeite met het hoge tempo. Dat was echt aanpoten, want AZ heeft veel kwaliteit.'

Tutuarima vraagt om de bal

Bijtertje

Tutuarima beet zich knap vast in het supertalent Calvin Stengs. Die maakte zich af en toe wel los van de linksback, maar 'Tutu' bleef goed overeind. 'Hij is een speler met heel veel flair en rust aan de bal en natuurlijk een geweldige techniek. Maar van bijtertjes houden dat soort spelers niet zo. Dus moest ik mijn spel er tegenover zetten. '

Geen kansen

De gelijkmaker hing niet echt in de lucht, hoewel De Graafschap er alles aan deed en het daardoor spannend bleef. Grote kansen ontbraken. Ook het schot van Mieghem was geen uitgespeelde kans. De invaller, die nauwelijks speelt, beleeft moeilijke tijden.

'Ik heb ook privé moeilijke weken achter de rug. Dit geeft natuurlijk wel een lekker gevoel. Het vertrouwen is er. Ook zonder dit puntje. We speelden nu een stuk minder, maar vorige week speelden we twee keer goed (Heracles en FC Groningen, red.) en stonden we wel met lege handen.'

Niemand bang

'Het is puntjes sprokkelen', vervolgde Van Mieghem. 'Het is zaak om afstand te houden en vandaag zie je dat de concurrentie verliest. Als we het halen, zou dat een wereldprestatie zijn. Zeker als je weet waar we voor de winterstop vandaan komen.'

Goede hout

Tutuarima onderstreept dat. 'We zijn voor niemand bang. Ons programma is niet makkelijk, maar deze groep is uit het goede hout gesneden. Vandaag voetbalden we niet best, maar dat interesseert me geen reet. We zijn nu zo dichtbij om het tet halen. De finale van het seizoen is begonnen en wij ook. Laten we zo maar doorgaan.'