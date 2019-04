Remko Pasveer: 'Titelrace tussen Ajax en PSV in de war schoppen'

door Richard van der Made

Een jaar lang hield de inmiddels 35-jarige Tukker de bank warm bij Vitesse. Voormalig trainer Henk Fraser passeerde Pasveer vorig seizoen na een zwakke periode met een aantal opzichtige ketsers en hevelde Jeroen Houwen over naar de eerste elf. Interim-coach Edward Sturing, die de ontslagen Fraser na de winterstop verving, hield vervolgens vast aan Houwen.

Mindere optredens Eduardo

Afgelopen zomer seizoen streek Eduardo vanuit de Londense topclub Chelsea neer op Papendal en lagen er weer kansen voor Pasveer die nog een contract heeft bij Vitesse tot juni 2020. De ervaren Portugees kreeg echter al snel de voorkeur van coach Leonid Slutskiy. Maar Pasveer bleef rustig en knokte zich vanuit de stille schaduw weer terug in de sprankelende spotlights.

Na een aantal mindere wedstrijden van Eduardo is het ineens weer Pasveer die zichzelf sinds dinsdag (AZ, 2-2) weer terug ziet in de Arnhemse goal. Tegen AZ haalde de voormalige doelman van Heracles direct een goed niveau en straalde hij ook rust uit naar zijn verdedigers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Extra training

'Of het terecht is? Ik had niet direct het gevoel dat het nodig was', zegt Pasveer sportief en eerlijk. Hij was tamelijk verrast toen begin deze week het goede nieuws tot hem kwam. 'Het is de keuze van de trainer. We hebben over de aanleiding verder ook niet gesproken. Ik ben blij en wil dit nu in stand houden. Ik werk er hard voor. Voor en na de training doe ik altijd iets extra's in de gym of op het veld. In die zin word ik nu wel beloond.'

Plezier met wedstrijden

Maar er is meer. 'Het helpt ook dat je nooit zeurt en klaar hebt gestaan voor anderen. Dat heb ik ook altijd gedaan bij Eduardo toen hij speelde', weet Pasveer die tijdens de trainingen zichtbaar plezier uitstraalt en veel flair toont. Vooral zijn uittrap is nog altijd een lust voor het oog.

'Je wil toewerken naar de wedstrijd. En plezier komt met het spelen van wedstrijden. Maar ik hou van trainen hoor. Dat was al zo. Ik heb ook altijd hetzelfde gedaan en probeer overal scherp te zijn. Nu word ik op de training alleen wat meer betrokken bij situaties in wedstrijden en praat je daar wat meer over. Dat is logisch.'

In de war brengen

Zondag wacht in een uitverkocht GelreDome koploper PSV die in een spannende strijd is verwikkeld met Ajax om de landstitel. Het verschil is twee punten. Vitesse gaat over zestien dagen ook nog op bezoek bij Ajax. 'Wij kunnen in die race een belangrijke rol spelen', glimlacht Pasveer. 'Het kampioenschap een beetje in de war brengen, dat zou wel mooi zijn. En zelf moeten we de aansluiting naar boven weer wat meer maken. Ik hoop op een goede sfeer in het stadion en de twaalfde man.'

PSV stabiel

Uiteraard gaat de sympathie van Pasveer uit naar PSV waar hij vanaf 2014 drie jaar onder contract stond. Zondag wil hij zijn oude werkgever verslaan, maar aan het eind van de rit hoopt de Twent op PSV. 'Dat zou ik ze van harte gunnen. Ze zijn stabiel. Je kunt van Ajax uit verliezen, maar ze rechten de rug weer en winnen toch met 4-0 van PEC Zwolle. Het is een ingespeeld team. Nee, contacten heb ik voor zo'n wedstrijd niet. Met niemand.'

Mindere dag

Hij pikt tot slot Luuk de Jong eruit. De topscorer van de Nederlandse eredivisie, afkomstig uit Doetinchem, met 24 doelpunten. 'De helft van zijn goals heeft hij dit seizoen met het hoofd gemaakt. Dat zegt genoeg. Ik ken Luuk goed en heb veel met hem getraind. Het is mooi om te zien dat hij het zo goed doet. Maar zondag hoop ik op een mindere dag van hem.'