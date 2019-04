Ouderen geïnterviewd door scholieren: 'Ze weten zo weinig van de oorlog'

De gezichten in de gemeenschapsruimte van Hart van Thornspic staan toch een beetje gespannen. De eerste- en tweedejaars middelbare scholieren wachten op 'hun' oudere, die ze straks gaan interviewen. 'Hebben jullie je goed voorbereid?', vraagt docent Jan Kees van Rossem. Papiertjes met vragen worden tevoorschijn gehaald. De leerlingen weten over welk onderwerp de oudere iets zal vertellen. Het zijn onderwerpen waar ze zelf nauwelijks iets van weten.

Scholieren schrijven een boek

'Het idee voor dit project komt bij de gemeente vandaan', vertelt Van Rossem. 'Zij benaderden onze school. Het sluit prachtig aan bij de lessen: Nederlands, geschiedenis en burgerschapsvorming; het zit er allemaal in.' Als docent Nederlands begeleidt hij de leerlingen in aanloop naar de interviews. 'Ze hebben les gehad van een journalist over interviewtechnieken. Ik heb hen geholpen in de voorbereiding en straks gaan ze de verhalen van de ouderen opschrijven.'

De verhalen worden gebundeld in een boek, dat nog dit schooljaar uit zal komen. 'Op die manier creëren de jongeren iets heel tastbaars en blijven de lokale verhalen bewaard voor de toekomst.'

Want elke oudere die meedoet aan het project, vertelt iets over de geschiedenis van de gemeente Elburg. 'Ik heb de jongeren verteld over de Soppenhof', zegt meneer Van Engelen. 'Daar heeft mijn opoe Joodse onderduikers opgevangen tijdens de oorlog.' Ook mevrouw Van den Bosch vertelt over haar ervaringen tijdens de oorlog. 'En over een café dat ze hier in Doornspijk gehad heeft', weten de leerlingen na het interview nog. 'Het was interessant. En leuker dan andere schoolopdrachten.'

Weinig kennis van de oorlog

Ook de ouderen vinden het een mooi initiatief. 'De jongelui kunnen zich niet voorstellen hoe het is geweest, om deel uit te maken van de oorlog', zegt mevrouw Van den Bosch. 'Mooi dat ze er op deze manier meer over leren.' Ook meneer Van Engelen denkt dat dit nodig is, om de verhalen door te geven. 'Het valt me op dat de leerlingen zo weinig weten van de oorlog. Ze weten zelfs niets over de slag om Arnhem, terwijl dat voor de Veluwe toch heel bepalend is geweest.'

Van Rossem denkt dat het project meer mensen raakt dan alleen de ouderen en de leerlingen. 'Met het boek dat de leerlingen schrijven, geven zij de lokale cultuur en historie door. Iedereen kan dat daarna lezen. Elburg is nu de eerste gemeente waar dit plaatsvindt, maar andere gemeenten op en buiten de Veluwe hebben ons al benaderd. Zij willen dit misschien ook gaan doen met hun lokale geschiedenis.'