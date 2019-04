Justitie vervolgt vrouw uit Brummen (78) in Nepalese misbruikzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee bejaarde zussen vervolgen. Een van hen is een 78-jarige vrouw uit Brummen. Haar zus is 79.

Hun broer, een kinderpsychiater (67), werd in december in Nepal voor het misbruik van twee minderjarige jongens veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

De zussen worden verdacht van beïnvloeding van het proces in Nepal en Nederland, meldt het OM. De zitting is later dit jaar bij de rechtbank in Zwolle.

Het is de eerste keer dat in Nederland mensen voor de rechter moeten komen voor beïnvloeding in een kindersekstoerismezaak. Actualiteitenrubriek EenVandaag besteedt zaterdag aandacht aan de vervolging van beide vrouwen.

Op heterdaad betrapt

De kinderpsychiater werd in juni vorig jaar in Nepal opgepakt, nadat hij op heterdaad zou zijn betrapt met het slachtoffer, een 15-jarige jongen, op de kamer van de man in een guesthouse.

Beide bejaarde vrouwen zouden naar Nepal zijn geweest om daar met geld het slachtoffer en zijn familie te overtuigen verklaringen in te trekken. De twee zouden bovendien hebben geprobeerd in Nederland bewijsmateriaal achter te houden.

Zie ook: