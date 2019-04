Montferlandse fusieclubs verder onder 'FC Bergh'

'De naam FC Bergh is geselecteerd uit 91 inzendingen die in totaal 53 verschillende namen opleverden', laten de verenigingen weten. 'De naam waar uiteindelijk voor gekozen is werd het vaakst, in allerlei varianten, genoemd.' De nieuwe naam heeft veel betrekking op de nieuwe samenwerking. 'FC' staat voor fusieclub. ‘Bergh’ refereert aan de oude gemeente Bergh.'



De naam en de clubkleuren hebben geen link het met het verleden van de drie clubs. 'Een bewuste keuze om de geheel eigen identiteit van de nieuwe vereniging te benadrukken.'

In totaal gaat de nieuwe fusieclub FC Bergh met 45 teams meedoen in competitie-verband. Het is nog niet bekend in welke competities de teams gaan uitkomen.