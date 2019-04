'Als het avond is' bereikt opnieuw een paar mijlpalen

Het succes van het nummer 'Als het avond is' houdt maar aan. Het Achterhoekse duo Suzan en Freek heeft inmiddels naast een gouden, ook een platina plaat aan de muur hangen. Dat houdt in het nummer 12 miljoen keer in ons land is gestreamd.

Suzan en Freek staan deze week bovendien opnieuw op de eerste plaats in de Top 40. Het nummer werd in november uitgebracht en kwam vorige week voor de eerste keer op de bovenste plek van de belangrijkste hitlijst van ons land terecht. Ook in België is 'Als het avond is' een succes, daar stijgt het nummer deze week naar plek veertien.

Voor wie het nummer nog niet kent...

Dit najaar gaan Suzan en Freek het theater in. 'De show in Winterswijk ging zó hard dat er direct een tweede show in de verkoop is', laat het duo weten op Instagram. Er worden in de herfst 25 theaters bezocht door het muziekduo.

