Woningoverval in Tiel

Aan de Sint Josephstraat in Tiel is vrijdagavond even na 21.00 uur een woning overvallen. Dat meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk en het is ook niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Wel was er een ambulance ter plaatse. De politie meldt dat er een man van ongeveer 28 tot 30 jaar oud bij de woning is gevlucht. Hij was in het zwart gekleed en droeg een bandana.

In een burgernet melding werd mensen gevraagd naar de verdachte uit te kijken. Dit leverde vooralsnog niets op.