'Vink zorgt niet voor imagoschade Barneveld'

Het college van B&W in Barneveld vindt niet dat de gemeente imagoschade heeft opgelopen in de zaak rond afvalverwerker Vink. Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV bleek onlangs dat vervuilde grond is gestort onder straten in Barneveld.

Volgens het college was het zand schoon op één plek na. Dat antwoord wordt gegeven op schriftelijke vragen van de VVD-fractie in Barneveld over dit onderwerp.

De gemeente zegt verder een samenwerking met Vink in de toekomst niet uit te sluiten. Ook stelt het college dat de gemeente niet aansprakelijk is.

345.000 euro

De vuilgrondaffaire heeft de gemeente Barneveld tot nu toe 345.000 euro gekost. Zo bleek vorige maand uit een raadsbrief van het college aan de gemeenteraad. Barneveld is sinds begin november in de ban van vervuilde grond die is geleverd door afvalverwerker Vink.

De gemeente stelde drie onderzoeken in naar de zaak, waarvan de rapporten onlangs openbaar werden gemaakt. Daaruit bleek dat in Barneveld nauwelijks controle was op grond die in woonwijken werd gebruikt.

