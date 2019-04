Kosten verwerking gft-afval AVRI omhoog

De Europese aanbesteding van AVRI voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft) is voorlopig gegund aan Attero. Als gevolg van de enorme krapte op de markt - er is niet of nauwelijks vergistingscapaciteit - was er maar 1 inschrijving. Attero voldeed aan alle criteria. Uitgaande van 38.000 ton gft-afval per jaar betekent het nieuwe contract een kostenverhoging van circa € 760.000 per jaar ten opzichte van het vorige contract. De nieuwe overeenkomst is per 1 april ingegaan. De kostenverhoging heeft een effect van € 9 op de afvalstoffenheffing 2020 voor alle inwoners van de gemeenten die zijn aangesloten bij AVRI.