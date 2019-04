Marike Jager na vijf jaar stilte terug: 'Ik ben blij verrast door mezelf'

Een ode aan de buitenbeentjes, dat is waar Jager's nieuwste nummer voor staat. 'Ik heb een zwak voor iedereen die een beetje anders is, anders denkt of anders doet. Ik heb mezelf wekenlang opgesloten in de studio om er een slow motion video bij te maken, met hulp van een oude notenkraker, een houten beertje van mijn kinderen en een bak walnoten.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Moederschap

Marike Jager won ooit de Grote Prijs van Nederland, bracht vier albums uit en stond op grote festivals. En toen werd het stil. 'Nou ja, stil. Ik heb in vijf jaar tijd drie kinderen gekregen. Het moederschap is kei leuk en fantastisch, maar stil in huis is het dus niet. Ik schreef geen nieuw werk en trad niet op. Maar het vele thuis zijn, gaf ook inspiratie. En nu ik weer muziek maak, voel ik de energie terugkomen. Ik ben blij verrast door mezelf.'

Trad Marike Jager vroeger samen met haar partner op, nu gaan ze los van elkaar op pad. 'Ik sta op de planken met Gijs Coolen, Erik Harbers en Martijn Bosman. Papa zit thuis voor de buis met de kinderen naar mama te kijken. Dat is ook leuk.'

Electrifying Mini Tour

Op weg naar de release van haar vijfde album, staat Marike vanaf volgende week in Paradiso, EKKO en Merleyn met haar electrifying mini tour. 'Vanavond hebben we de laatste try-out. In De Engelenbak in Doetinchem. We gaan vast veel fouten maken en iedereen weet dat dat de leukste concerten zijn. Het wordt een feestelijke en poppy avond.'