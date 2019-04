Zutphense wil beter proces bij euthanasiewens alzheimerpatiënten

De directeur vertelde bij het programma De week van Gelderland dat euthanasie regelmatig niet wordt uitgevoerd bij alzheimerpatiënten of mensen met dementie, terwijl de wens er wel is. 'Het is heel moeilijk voor een arts euthanasie volgens de wetgeving uit te voeren', legt Wolbert uit. 'Vaak heeft dat te maken met dat het een vrijwillig verzoek moet zijn en dat er sprake van ondraaglijk lijden is. Alleen komen die dingen vaak pas aan de orde als de patiënt niet meer wilsbekwaam is en vaak is het daarvoor niet goed vastgelegd.'

Op tijd naar de huisarts

Er is een aantal belangrijke zaken waar je volgens Wolbert goed op moet letten: 'Het is vooral belangrijk dat je op tijd naar een huisarts gaat als je dementie of alzheimer hebt. Je kunt dan samen een traject in en de stappen in het proces, naar het einde, goed vaststellen voordat je wilsonbekwaam wordt. Het is daarbij ook belangrijk je euthanasieverzoek op papier te zetten. Je moet eigenlijk alles doen om de arts te helpen euthanasie mogelijk te maken.'

'De huisarts kan dan gaan handelen zodra hij ziet dat het echt slechter met je gaat. Als de arts al vroeg bij het proces is betrokken en het daardoor ook van dichtbij ziet, is het voor hem makkelijk om te handelen', legt Wolbert uit.

Kritiek vanuit de politiek

Vanuit de politiek is er wel wat kritiek op het inwilligen van de euthanasiewens. De SGP is er op tegen dat patiënten als het ware van arts naar arts kunnen hoppen, net zolang totdat ze de arts hebben gevonden die euthanasie wil uitvoeren. Wolbert weerlegt die kritiek onmiddellijk: 'Het is geen recht van een patiënt. Een arts hoeft niet mee te werken aan euthanasie als hij dat niet wil. Verder is er strenge wetgeving waar iedere arts, die wel mee wil werken, zich aan zal moeten houden. Dus er zal nooit euthanasie worden toegepast als er niet aan de wet wordt voldaan.'

Ook achteraf wordt de uitvoering van euthanasie nog altijd getoetst. Er is op dit moment een geval in onderzoek waarbij wordt getwijfeld aan het juiste handelen, maar volgens Wolbert is er verder in de zestien jaar dat de euthanasiewetgeving bestaat nooit geconstateerd dat een arts niet legitiem euthanasie heeft uitgevoerd.