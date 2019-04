Is John Troost een kwakzalver of hielp hij Ajax aan overwinningen?

Barnevelder Schreuder kende de werkwijze van Troost uit zijn periode bij FC Twente en wist, volgens Troost, dat het werkte. 'Wat ik precies doe? Energie zie je niet, maar die onzichtbare energie is de stuur van je leven. Als je die kracht bij een speler weet te activeren, weten zij wie ze zijn en dan kan het in je voordeel werken', zo legt hij uit.

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

Oneerlijk en onrechtvaardig

Zelf claimt de coach dat hij al diverse voetbalclubs heeft geholpen aan successen, maar de voetbalclubs treden daar zelf niet graag over naar buiten. Dat Troost toenmalig Anderlecht-coach John van den Brom ooit heeft geholpen is alom bekend, maar dat hij ook weleens ingehuurd is door clubs als FC Twente en PSV, en dus onlangs nog door Ajax is veel minder bekend. 'Het voelt vaak oneerlijk en onrechtvaardig, maar ik begrijp het om dat men bang is om openlijk geassocieerd te worden met iets nieuws', zo vertelt de Nijmegenaar.

Energetisch coach word je niet zomaar. 'Nee, zeker niet. Ik ben van origine ingenieur en heb lange tijd bij de gemeente Arnhem gewerkt', zo vertelt hij. 'Maar ik kreeg een aantal harde klappen te verwerken in mijn persoonlijke leven. Mijn oudste dochter overleed en mijn jongste dochter liep bij een hersenvliesontsteking gehoorschade op en is doof. Daar had ik het heel moeilijk mee en dus ben ik op zoek gegaan naar antwoorden om mijn eigen pijn te verwerken', die zoektocht duurde uiteindelijk 15 jaar en leidde dus tot zijn nieuwe bestaan als energetisch coach.

Messias of beroepsidioot?

Vooral in de sportpers wordt de trainer nog weleens weggezet als een kwakzalver, beroepsidioot of een zelfverklaard Messias. 'Alle mensen die ooit in het verleden voorop liepen werden ook eerst neergesabeld', zo besluit de coach.