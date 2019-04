NEC-directeur Van Schaik: 'De Gier niet weg uit paniek en emotie'

Maar dat was zeker geen impulsieve beslissing. 'Nee, het is niet gebeurd vanuit paniek en emotie', verklaarde de directeur in De Week van Gelderland. 'Het was onvermijdelijk, anders hadden we het niet gedaan. Na de wanvertoning tegen Jong AZ moesten we wel. We horen eigenlijk bij de eerste vijf te staan en mee te doen om de titel. We hebben die doelstelling in de winterstop al bijgesteld met het halen van de eerste tien en daarmee plaatsing voor de play-offs. Dit is een proces en na drie nederlagen op rij was de tiende plaats ver weg. Dus moesten we wel ingrijpen.'

Jack de Gier op zijn één van zijn laatste trainingen

'We hadden al wel rekening gehouden met dit scenario. We hebben bij AZ een kamertje gehuurd met enkele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusie was eigenlijk al gemaakt toen we daar binnen liepen. Jack is er enorm door geraakt. Het was toch zijn club. Iedereen liep de polonaise toen wij hem als trainer binnen haalden. Het is een droom die niet uit is gekomen. Hij is een geslagen man, net als zijn assistent Patrick Pothuizen.'

Van Schaik is ook kritisch op zichzelf. 'Ik ben eindverantwoordelijk en heb ook fouten gemaakt. Maar we moeten nu alsnog proberen de eerste tien te halen, het zit er nog steeds in. Die doelstelling moeten we ten koste van alles halen. Maar dit hoort erbij. Ik blijf dit een prachtige club vinden met de potentie om er echt wat van te maken. Het zou mooi zijn als hier een keer structureel rust komt.'