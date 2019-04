Vitesse-talent Buitink wil tweede hattrick als 18-jarige

'Ik hoorde een dag voor de wedstrijd tegen ADO dat ik in de basis zou staan. Ik had het echt niet verwacht en had best wel wat zenuwen. Toen ik de eerste goal maakte, zat ik er meteen lekker in. De tweede volgde snel en toen wilde ik een derde maken, nog een hattrick voor rust. En dat lukte ook.'

Buitink staat nu in een illuster rijtje met Johan Cruijff, Marco van Basten en Ronaldo, die ook op hun achttiende een hattrick maakten. 'Ja, dat is een mooi rijtje. Maar ik wil nu de eerste speler worden die twee hattricks maakt als 18-jarige. Misschien zondag al tegen PSV. Ik ben geen speler met een sublieme techniek, zoals Ødegaard. Ik ben een harde werker en sta vaak op de goede plek door mijn spitseninstinct. Het was wel onvergetelijk dat iedereen mijn naam scandeerde in het stadion toen ik werd gewisseld. Echt kippenvel, ik ben er heel trots op.'

'Toen ik voor het eerst mee mocht doen bij Vitesse onder 14, vroeg mijn moeder of het als ballenjongen was. Mijn ouders zijn erg belangrijk voor mij. Ik ben echt een mama's kindje. Toen er ooit sprake was van interesse van Manchester City, wilde ik daarom ook niet weggaan. Ik ben ook blij dat ik hier ben gebleven. Ik heb wel een droomclub: Barcelona. Maar nu wil ik vooral doorbreken als eerste spits bij Vitesse. Het gaat goed, maar we kunnen veel beter. We moeten de play-offs zo snel mogelijk veilig stellen en niet op het laatste moment.'