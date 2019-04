Krakers Fort Beneden Lent willen ontruiming voorkomen door kort geding

De krakers namen 5 maart hun intrek in het fort dat sinds september 2018 afgesloten was op last van de gemeente Nijmegen. Door de hete zomer waren bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de slotgracht bloot komen te liggen, waardoor acuut gevaar bestond.

'Behoeden voor verloedering'

Volgens de krakers laat eigenaar Staatsbosbeheer het rijksmonument al jaren verloederen door het afsluiten ervan. Van direct gevaar is op dit moment geen gevaar meer, zo stellen de krakers. Zij hebben hun intrek genomen in het fort om het te 'behoeden voor verdere verloedering'. Bovendien vinden ze het monument van zo'n grote waarde dat ze het open stellen voor publiek.

Staatsbosbeheer vindt dat laatste een slecht idee. Weliswaar wil de organisatie het fort ook tijdelijk laten bewonen, maar dan door anti-kraakbewoners waarmee goede afspraken gemaakt zijn over waar zij wel en niet mogen komen op het terrein. Want volgens Staatsbosbeheer liggen er ook in de grond op diverse plekken bommen.

Wie betaalt ruimingskosten?

Nijmegen en Staatsbosbeheer willen het fort een rol geven in de nieuwbouwwijk Hof van Holland. Maar op dit moment onderhandelen ze nog over wie de kosten voor het ruimen van de bommen moet gaan betalen. Volgens de krakers duurt dat allemaal te lang. Ook met hen zijn best afspraken te maken over het gebruik en vertrek op het moment dat het fort opnieuw ontwikkeld wordt.

Staatsbosbeheer vindt het echter geen manier van zaken doen dat de krakers zich pas na de kraak hebben gemeld, omdat er al andere gegadigden op een wachtlijst staan die ook interesse hebben in het fort. Emile Vrijman, jurist van Staatsbosbeheer: 'Als ze zichzelf bij ons gemeld hadden, was het misschien een heel ander verhaal geweest.'

Over twee weken doet de rechter uitspraak in het kort geding.