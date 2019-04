Oud-bestuurders A.Hak Tricht verdacht van witwassen 1,2 miljard dollar

Het OM verdenkt drie oud-bestuurders van het bedrijf A.Hak in Tricht van het witwassen van 1,2 miljard dollar. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf, die benadrukt dat het bedrijf zelf niet verdachte in de zaak is. De verdachten zijn dinsdag aangehouden. Ze mogen hun proces in vrijheid afwachten.

door Henrico Pit

A.Hak bestaat 55 jaar. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg van ondergrondse infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit. De drie oud-bestuurders zouden het geld hebben witgewassen voor een bedrijf uit India dat volgens het OM vanaf 2006 betrokken was bij de aanleg van een gaspijpleiding in dat land.

Volgens het OM fungeerde A. Hak als inkoopkantoor. Vanuit Tricht werden wereldwijd materialen en diensten ingekocht voor de aanleg van de gaspijpleiding.

Inval in november 2017

De FIOD deed in november 2017 een inval bij A.Hak. Er is toen administratie in beslag genomen.

Woordvoerder Richard van Santen van A.Hak zegt dat het bedrijf toen volledig heeft meegewerkt. 'Het ging over een project uit het verleden. Het project is in 2009 afgesloten.'

Van Santen benadrukt dat het bedrijf buiten verdenking staat. 'Het gaat om mensen die geen bestuurlijke functie meer hebben en ook geen andere functie. Het bedrijf is er niet bij betrokken. Het OM heeft ons ook niet gebeld.'

'Factuurverdubbelaar'

Het bedrijf in Tricht zou gebruikt zijn om de facturen van de geleverde materialen en diensten door bedrijven op te hogen. Het bedrijf fungeerde als 'factuurverdubbelaar'. Zo kon het bedrijf in India tweemaal de kosten van de materialen en diensten declareren bij de gasafnemers.

De 'winst' die hiermee verdiend werd, werd volgens het OM via A.Hak vervolgens afgeroomd door valse verzekeringscontracten af te sluiten. Via een woud aan bedrijven en structuren - in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben - zou het geld zijn terechtgekomen bij een onderneming van de Indiase opdrachtgever in Singapore. De drie oud-bestuurders zouden voor de witwasconstructie zo'n 10 miljoen dollar hebben gekregen, zegt het OM.

Quote 500

De verdachten behoren tot 's lands rijksten. De vader, zoon en dochter staan in de Quote 500.

De advocaten van de verdachten wilden vrijdag nog niet reageren.