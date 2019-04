Nog 21 pluimveebedrijven kampen met fipronil

door Ellen Kamphorst en Vera Eisink

Anderhalf jaar na de fipronilcrisis ziet het pluimveebedrijf van Helmus Torsius uit Putten er weer uit als voor die beruchte zomer. Tot december lag zijn erf nog vol met kippenmest vol fipronil die hij niet af kon voeren. Hij heeft veel schade gehad.

Torsius is één van de pluimveehouders die de zaak tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. Hij verwacht er niet veel van, maar vindt wel dat de staat mede schuldig is aan de enorme schade: 'Wij hadden niet in zee moeten gaan met Chickfriend, maar de overheid had kunnen voorkomen dat er zoveel boeren geraakt zijn door deze eiercrisis. De NVWA gaat over voedselveiligheid, het is hun taak om ons te waarschuwen.'

Naar de rechter

De rechtszaak van maandag is aangespannen door land- en tuinbouworganisatie (LTO) en 121 pluimveehouders. In december 2017 kreeg de Nederlandse staat deze dagvaarding op de mat. LTO en de pluimveehouders vinden dat de Nederlandse overheid, bij monde van het Ministerie van Landbouw en NVWA onrechtmatig heeft gehandeld. Als de rechtbank het met hen eens is, zullen de pluimveehouders in een latere rechtszaak een schadevergoeding eisen. Die loopt in de tientallen miljoenen.

Advocaat Piet-Hein van Spanje uit Wageningen staat een deel van de pluimveehouders bij. Zij vinden dat de NVWA eerder had moeten optreden. Het bedrijf Chickfriend had stilgelegd moeten worden en de NVWA had de pluimveehouders eerder moeten waarschuwen. Volgens de advocaten hebben ze daarvoor drie kansen gehad. Van Spanje: 'De NVWA moet concreet en adequaat optreden. Ze hebben meldingen gekregen en ze, maar ze hebben niet opgetreden.'

De NVWA wil voorafgaand aan de rechtszaak niet reageren. Ze laten ons wel weten hoeveel pluimveehouders betrokken zijn geweest bij het fipronilschandaal. In totaal gaat het om 636 pluimveebedrijven. 342 daarvan zijn volledig vrijgegeven, 15 zijn gedeeltelijk vrij. Er moet daar nog mestonderzoek plaatsvinden of er moeten nog kippen worden ingestuurd voor onderzoek. 6 zijn er nog altijd volledig geblokkeerd. Deze stallen staan op dit moment leeg, laat de NVWA weten.

Eiercrisis - in het kort

Zomer 2017. Freek van Zoeren, de tweede man van de NVWA, adviseert consumenten in Nieuwsuur voorlopig terughoudend te zijn met het eten van eieren. De voedselwaakhond waarschuwt voor een mogelijk gezondheidsrisico als je fipronileieren dagelijks eet. Inmiddels zijn dan ruim 360 pluimveebedrijven geblokkeerd of deels geblokkeerd. Eieren worden weggegooid, stallen keer op keer gereinigd, en in totaal worden er zo'n 3,5 miljoen kippen geruimd.

Fipronil is in de eieren gekomen nadat pluimveehouders het Barneveldse bedrijf Chickfriend inhuurden om stallen te reinigen of bloedluisvrij te houden. Chickfriend mengde het verboden middel stiekem in Dega-16, een mix van etherische oliën. Lees hier hoe teruggekeken werd op de eiercrisis door de commissie Sorgdrager of bekijk hier een documentaire over fipronil.

De commissie Sorgdrager doet in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek naar de eiercrisis. Daaruit blijkt dat het lang duurt voordat de overheid ingrijpt en dat de NVWA verwarring heeft gezaaid over de veiligheid voor consumenten. Voedselveiligheid was géén topprioriteit bij de overheid, stelt de commissie. Daarnaast vindt ze ook dat de eiersector weinig verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid nam.

Niet alleen maar verliezers

Pluimveehouders die geen fipronil in hun eieren hadden, profiteerden flink van de eiercrisis. Uit een rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat een groot deel van de sector flink verdiende aan de fipronilaffaire, omdat de prijzen voor eieren flink hoger lagen. Gemiddeld genomen verdubbelde in 2017 het inkomen van de sector.

Volgende crimineel

Daarentegen bedraagt de schade voor de besmette pluimveebedrijven tussen circa 70 miljoen euro. Volgens Torsius heeft de fipronilcrisis nog steeds effect. 'Er zijn 3 miljoen minder kippen nu, enkele pluimveehouders stoppen er mee of staan op het punt omdat alsnog te doen vanwege de toegenomen regeldrift'.

De Puttense pluimveehouder woont de zaak maandag niet bij: 'Ik ga lekker aan het werk, ik denk dat de politiek al lang beslist heeft dat het onze schuld is.' Al hoopt hij wel dat ze deze rechtszaak winnen: 'Wij zaten deels fout, maar de overheid ook, dus is het reëel als we allebei opdraaien voor de kosten van de fipronilcrisis’. Of er nu nooit meer zo'n crisis zal voorkomen?

Helmus Torsius is bang van niet: 'Wat als er weer een crimineel opstaat die niet alleen verboden middelen gebruikt maar ook de etiketten vervalst? Ik weet zeker dat we dan de volgende eiercrisis hebben.'