Tielse gemeenteraad op bezoek in Zutphen

Een afvaardiging van de Tielse gemeenteraad bracht vrijdag een werkbezoek aan hun collega's in Zutphen. Doel van het bezoek: ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Eerder ging ook al het college van Tiel langs in Zutphen.

Beide gemeenten behoren tot de middelgrote centrumsteden in Gelderland en hebben veel raakvlakken. Niet alleen qua omvang, maar ook qua problematiek. Zo is er in beide plaatsen een tekort op de begroting, met name veroorzaakt door het sociaal domein. De provincie sprak hier eerder al haar zorgen over uit.

Zowel Tiel als Zutphen staan voor de grote opgave miljoenen te bezuinigen. De verwachting is dat vooral in het sociaal domein bezuinigd gaat worden. Het gaat dan om de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van zorg, werk en inkomen. Het ligt in de verwachting dat in Tiel ook harde klappen gaan vallen in de cultuursector.

Foto: RegioTV Tiel