Onveilige verkeerssituatie? Meld het bij Omroep Gelderland

Een onoverzichtelijke oversteekplaats, te hard rijdende auto's of een gevaarlijk kruispunt: waar in jouw omgeving is het gevaarlijk in het verkeer? Laat het ons weten. Omroep Gelderland neemt deze maand samen met de andere regionale omroepen de verkeersveiligheid onder de loep.

Gebruik ons Meldpunt Onveilig Verkeer om gevaarlijke situaties op de kaart te plaatsen en te stemmen op elkaars meldingen. Zo breng je de onveilige verkeerssituaties waarmee jij te maken krijgt onder de aandacht. Uiteindelijk zal Omroep Gelderland de situaties die er het meest uitspringen voorleggen aan de verantwoordelijke overheden.

De overheid en betrokken maatschappelijke organisaties kondigden vorig jaar aan de verkeersveiligheid aan te gaan pakken en streven op termijn naar nul verkeersslachtoffers. Momenteel stijgt het aantal verkeersslachtoffers. Twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Daarom komen er volgens het kabinet landelijk onderzoeken van 'expertteams' naar waarom er relatief veel slachtoffers vallen op bepaalde rotondes en kruispunten met verkeerslichten, terwijl die 'op papier' veilig zijn. Provinciale wegen worden veiliger gemaakt omdat ook daar relatief veel slachtoffers vallen. Op deze wegen valt een op de vijf verkeersdoden. Vooruitlopend op deze onderzoek bekijkt Omroep Gelderland welke gevaarlijke verkeerssituatie jij ziet onderweg naar, werk, school of sportclub.

Tot en met 23 april kun je een melding plaatsen en stemmen op de gevaarlijke verkeerssituaties. We zullen de verzamelde gegevens vervolgens verder onder de loep nemen en op een later moment bekendmaken wat het gevaarlijkste verkeerspunt in jouw regio is. Uiteraard informeren we je tegen die tijd ook over de manier waarop we vervolg gaan geven aan de resultaten die binnen gekomen zijn via het meldpunt.

Welke verkeerssituatie vind jij gevaarlijk? Zet 'm op de kaart hieronder!