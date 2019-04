Ruim een miljoen buxussen de prullenbak in, dit is het alternatief

'Na 25 jaar buxus kweken, moesten we vorig jaar het roer finaal omgooien', vertelt Tersluijsen. 'Niet dat wij last hadden van de mot in de kas. Nee, de handel stortte finaal in. Niemand wilde meer buxus kopen, dus bleef ik met mijn handel zitten.'

Floor Peters van het Nationaal Fruitpark Ochten ziet dit bij meerdere kwekers. 'Het is een probleem dat in heel Nederland de kop op steekt. Dat is erg zonde. De consument is gewoon angstig nog een buxus te planten.'

Duizenden eitjes per mot

Tuinliefhebbers willen nog graag planten die op de buxus lijken, maar geen last hebben van de gevreesde mot. 'De ilex lijkt heel goed op de buxus en heeft nagenoeg geen last van een mot', vertelt Tersluijsen. 'De buxusmot legt per keer 1800 eitjes en dat drie keer per jaar. In de ilex zit een motje dat 3 eitjes per beestje legt. Dat is dus een heel ander verhaal'.

'Het is inderdaad een hele gezonde plant die tot op heden geen last heeft van ziekte', vult Peters aan. 'Anderen kiezen voor een taxus of de kardinaalmuts. Die lijken ook op de buxus', gaat hij verder.

Tijdens Kom in de Kas zetten kwekers in heel Nederland hun deuren open voor belangstellenden. Kweker Tersluijsen staat samen met vijf andere kwekers in de Dijkstraat in Oosterhout. Het thema van Kom in de Kas dit jaar is de kringloop en het hergebruiken van materialen en middelen in kwekerijen.

