De Jong wil niet naar oprukkend NAC kijken

Trainer Henk de Jong maakt zich geen zorgen over het oprukkende NAC Breda, zegt hij vrijdag na afloop van de training. 'Ik ga mezelf pas zorgen maken als wij zelf niet meer voetballen. Maar wij creëren vijftien kansen in twee wedstrijden. We laten zes punten liggen die we weer ergens moeten inhalen, het liefste morgen al. Tegen AZ.'

Maar als De Graafschap weer verliest kan NAC bij winst op Heracles tot één punt naderen. 'Maar ik kijk niet naar NAC. Ik kijk eerst naar onszelf en dan pas naar de rest.'

'De kansen gaan erin'

En als De Jong naar zijn eigen ploeg kijkt, ziet hij dat het redelijk gaat de laatste tijd. 'Voor de training riep ik dat we erop en erover moesten tegen AZ. Dat is een geintje natuurlijk. AZ Is een zeer goede ploeg en staan er goed op. Maar wij zijn ook echt goed aan het voetballen, de kansen gaan er echt een keer in. Dat moet.'