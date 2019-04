Brutaal raceplan Nageeye in Rotterdam

Die groep gaat weg op een schema van 2 uur en 5 minuten, en moet op de halve marathon doorkomen in 62.30 minuten. 'Geen probleem', zei de 30-jarige Nageeye vrijdag tijdens de presentatie van het topveld. 'Ik wil iets bijzonders laten zien.' Het laat geen twijfel dat hij zijn Nederlandse record van 2.08.16 wil verbeteren. 'Het is ook belangrijk dat ik nu een goede marathon loop.'

'Het wordt een mooie strijd'

Racemanager Eric Brommert reageerde opgetogen. 'Het is lang geleden dat we een Nederlandse atleet hebben die meegaat in de eerste groep en wil strijden voor de overwinning. Het wordt een mooie strijd.' De Keniaan Marius Kipserem is op papier de snelste. Hij won in 2016 al eens de hardloopklassieker door de Maasstad en was vorig jaar december de beste in de marathon van Abu Dhabi in 2.04.04.

Het jaar 2018 verliep teleurstellend voor Nageeye. In de marathon van Boston behoorde hij tot diep in de wedstrijd tot de koplopers, maar bittere kou en regen veroorzaakten een hamstringblessure waardoor hij in de slotfase veel terrein verloor. Op de EK in Berlijn leek hij op weg naar een medaille, toen hij in de laatste kilometers steken in zijn zij kreeg en uitstapte. Vervolgens moest Nageeye zich met een knieblessure afmelden voor de marathon van Amsterdam.

'Iets moois laten zien'

'Ik wil nu iets moois laten zien en ik denk dat ik in mijn beste vorm ooit ben. In februari liep ik in Japan een Nederlands record op de halve marathon van 1.00.24. Ik was zo sterk, ik had onder het uur kunnen lopen. Die wedstrijd heeft me veel vertrouwen gegeven', stelt Nageeye.

Hij slaat dit jaar de WK in Doha over omdat hij de wedstrijd in het warme Qatar te zwaar vindt. Nageeye richt zich op de olympische marathon op de Spelen van 2020 in Tokio. 'Ik was elfde in de marathon van Rio, nu wil ik meer', benadrukt de 30-jarige atleet.