Gelderlanders in Engeland: als Brexit doorgaat, wil ik hier niet zijn

Gaat Groot-Brittannië nou uit de Europese Unie of niet? Gelderlanders in Engeland weten het ook niet meer. Ze zitten met veel vragen, over hun toekomst, die van het land en hun portemonnee. Vandaag beslist de Europese Unie over uitstel van de Brexit.

29 maart 2019. Dat was ooit de datum waarop Groot-Brittannië de EU zou verlaten. Nicole Wevers, die na haar VWO in 1989 naar Londen trok 'voor een jaartje', had er juist voor gezorgd ver van Engeland te zijn op dat moment. In Winterswijk, bij haar familie.

'Ik had er helemaal geen zin in om 29 maart in Engeland te zijn. Bovendien was mijn moeder jarig op 1 april. Nu is de datum 12 april, dan kan ik helemaal niet weg: mijn collega is nu met vakantie!', vertelt Wevers telefonisch vanuit Londen. De Achterhoekse is lid van de beweging The 3 Million die opkomt voor de rechten van de ruim drie miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Nicole Wevers (tekst gaat door onder audiofragment):

Settled status

Bang om door de Brexit-chaos niet meer terug naar huis te kunnen, was ze niet. Dankzij haar settled status, een burgerlijke staat speciaal in het leven geroepen voor EU-burgers die al lange tijd in Engeland wonen, wist ze dat ze na haar bezoek aan de Achterhoek wel weer het land in zou kunnen. 'Het enige waar ik me zorgen over maakte, was of de treinen en vliegtuigen wel zouden gaan, of daar wel iets voor geregeld zou zijn.'

Zo'n settled status heeft Martin van Beek, oorspronkelijk uit Apeldoorn, nog niet aangevraagd. Het kan immers nog alle kanten op, dus waarom zou hij die moeite nemen? 'Ik wacht af. Ik mag hier wel blijven wonen, daar ga ik gewoon vanuit. Zouden ze mij er anders uitgooien? Ik heb hier een huis, een zaak... Moet ik dan iedereen eruit gooien?', vraagt Van Beek, die al sinds 1988 in Engeland woont, zich af.

Visum?

De twee Gelderlanders zitten vooral nog met veel vragen. Moet familie straks een visum aanvragen als ze op bezoek komen? Stort de Engelse economie straks in elkaar als de Brexit een feit is? Wat zal de sfeer zijn op straat, mocht uitstel tot afstel leiden?

'Het nadeel is dat er nu al niemand investeert. De economie staat stil. Bedrijven gaan over de kop, want er komen geen nieuwe orders binnen. Dan is het geld een keer op', weet de accountant Van Beek die alle Brexit-debatten in het Lagerhuis live kijkt. Zijn klanten bellen hem immers meteen als er weer eens iets (niet) besloten is: wat betekent dit? 'Dan antwoord ik altijd: als ik het wist, zat ik nu wel in Downing Street 10 (de residentie van de Britse premier May, red.).'

Terug naar Gelderland

Terug naar Nederland is voor beiden geen optie. Van Beek: 'Nee, ik kom niet terug. Tenzij het land economische helemaal in elkaar zakt, maar daar wil ik niet eens over nadenken. We zijn de crisis van tien jaar geleden ook doorgekomen.'

Wevers gaf onlangs tijdens een vakantie in Berlijn wel haar ogen de kost: zou ze daar kunnen wonen? En Winterswijk? 'Haha, Winterswijk is wel een beetje klein na zo'n wereldstad als Londen. Ik ben toch wel een stadsmens geworden.'