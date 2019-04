Jurjus waarschijnlijk terug in selectie De Graafschap

Jurjus viel op 1 maart uit in de wedstrijd tegen ADO. In die wedstrijd werd hij van het veld gedragen. Nu, 5 weken later, lijkt Jurjus weer bij de selectie te zitten.



Trainer Henk de Jong en Jurjus zelf houden nog wel een slag om de arm. 'Dinsdag zou hij al meegaan naar Groningen, maar toen had hij last van zijn bovenbeen. Maar ik zou het heel mooi vinden als hij er weer bij is, het is een goede jongen voor de groep. Het leek de goede kant op te gaan op de training vandaag', vertelt De Jong.

'Spelen zit er nog niet in'

Jurjus zelf zegt het nog niet te weten. 'Het is natuurlijk een lastige kwestie, omdat het een spierblessure is. We zullen vrijdagmiddag overleggen of het goed genoeg is om koud op de bank te zitten. Vanaf het begin spelen zit er nog niet in, want ik heb te weinig getraind.'

Maar alle signalen wijzen de goede kant uit voor de keeper. 'Ik zou tegen Groningen inderdaad al meegaan, toen ging het heel goed. Maar toen had ik wat last van mijn bovenbeen en hamstring. Dan heeft het dus geen zin', aldus de keeper.

'Meeste uren gemaakt'

De keeper heeft er in ieder geval wel weer zin in om plaats te nemen op de bank. 'Als je geblesseerd bent maak je namelijk de meeste uren, ben ik bang. Dat is niet het leukste. Het leukste is om te spelen. Maar als je in ieder geval weer bij de selectie zit geniet je ook weer meer van de trainingen.'

El Jebli terug

Henk de Jong voert wel één wijziging door in zijn ploeg die dinsdag nipt verloor bij FC Groningen (1-0). El Jebli was geschorst, maar kan nu weer spelen. Serrarens zit daardoor weer op de bank.

Opstelling: Bertrams, Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, Vet, El Jebli; Narsingh, Benschop, Burgzorg.