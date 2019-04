Burgemeester Overbetuwe overweldigd bij afscheid: 'Ik ben er nog steeds beduusd van'

door Thomas Overdijk

Afgelopen dinsdag was de laatste échte raadsvergadering van burgemeester Van Asseldonk, donderdagmiddag was er een 'buitengewone raadsvergadering'. Tijdens die vergadering werd er alleen aandacht besteed aan het afscheid.

Beduusd

'Het was hartverwarmend. Ik ben er nog steeds een beetje beduusd van. Zes jaar ben ik burgemeester geweest; dat is niet heel lang, dus dan denk je dat je stilletjes kan vertrekken... Nou, dat was dus niet zo', vertelt Toon van Asseldonk aan Omroep Gelderland.

Stilletjes ging het zeker niet; Van Asseldonk werd onverwachts thuis opgehaald door medewerkers van de gemeente, om hem naar de vergadering te brengen. 'Ik heb altijd aandacht besteed aan de brandweer en op die manier zie je die waardering toch terugkomen', vertelt hij.

'De mensen ga ik het meest missen'

Tijdens de buitengewone vergadering werd Van Asseldonk toegesproken door collega-burgemeesters, leden van het college en mensen uit de raad. Zelf heeft hij ook nog enige slotwoorden uitgesproken.

Na de vergadering was er een afscheidsavond in de Sint-Werenfriduskerk in Elst. Iedereen die wilde was welkom om nog even afscheid te nemen van hun burgervader.

'Er kwamen echt honderden burgers op die avond af. Dat was zo bijzonder - erg ontroerend. Stoppen als burgemeester is een keuze die ik zelf heb gemaakt, maar wat ik het meest ga missen zijn de mensen uit alle hoeken van de samenleving', aldus Van Asseldonk.

'Nog vitaal genoeg'

Hoe nu verder voor de inmiddels oud-burgemeester? Volgens hem valt er nog genoeg te ondernemen; 'Ik ben nu 65, dus ik ga geen fulltime baan meer doen. Ik ben daarentegen wel net voorzitter geworden van het 4-5 mei comité in Wageningen. Daarnaast ga ik ook nog andere dingen doen, maar daar vertel ik pas begin mei over.'

Hij vervolgt: 'Je moet als oud-burgemeester eerst maar eens uit de publiciteit treden, maar ik ben zeker nog vitaal genoeg om zinvolle dingen te doen.'

Patricia Hoytink-Roubos van het CDA zal D66'er Van Asseldonk op 18 april officieel opvolgen als burgemeester van de gemeente Overbetuwe.

Zie ook: Overbetuwe eert vertrekkend burgemeester met Erepenning