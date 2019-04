Natuurgenezer Klaus Ross gebruikte onnauwkeurige weegschaal

De weegschaal die de Duitse natuurgenezer Klaus Ross gebruikte bij het doseren van zijn middel tegen kanker, was daar niet voor toegerust. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting van de rechtbank in Krefeld.

Een te hoge dosering leidde eind juli 2016 tot de dood van twee vrouwen en een man, onder wie een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. Volgens de Duitse justitie was de weegschaal onnauwkeurig en leidde dat tot de overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer.

Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten. Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht vlak bij Roermond eind 2015 en tot juli 2016 Nederlandse kankerpatiënten met het middel. Volgens deskundigen had Ross een apothekersweegschaal moeten gebruiken. De weegschaal die door Ross werd gebruikt, was goedkoper en kon aanleiding geven tot afwijkingen in de dosering.

'Spijt en geen idee wat er gebeurde'

Ross zei vorige week vrijdag op de eerste procesdag dat het hem speet wat er is gebeurd. Hij zei geen idee te hebben wat er misging. Ross zei dat hij eerst in de marketing werkte, maar dat hij koos voor het vak van natuurgenezer om mensen te helpen. Hij hakte de knoop door nadat hij bij een ongeluk de hand van een slachtoffer had vastgehouden.

'Het ging niet om het grote geld verdienen', verklaarde hij. 'Ik heb naar eer en geweten gehandeld en heb er slapeloze nachten van. Ik weet niet hoe dit kon gebeuren.' Verder zei hij dat hij hoopt dat de rechtszaak duidelijk maakt wat er precies is gebeurd.