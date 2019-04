Help mee met het vergaren van kennis over autisme! Voor iedereen met en zonder autisme

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK NAAR AUTISMEKENMERKEN

Om meer te weten te komen over autismekenmerken roept autisme-expert Colette de Bruin van 'Geef me de 5' een oproep aan alle luisteraars om een vragenlijst in te vullen voor een onderzoek naar autisme.

Iedereen kan meedoen; jong en oud, mensen met en zonder autisme. Hoe mensen meer meedoen, des te waardevoller de onderzoeksresultaten zullen zijn. Het doel is om de kenmerken van autisme beter in beeld te kunnen brengen.

In het boek 'Dit is autisme – van hersenwerking tot gedrag' dat in november 2017 verscheen, pleitten orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de Bruin en neurofysisch gedragswetenschapper Fabiënne Naber al voor herziening van de kijk op autistische kenmerken. Zij ontwikkelen daarvoor een nieuw model: de Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen. Sindsdien is Naber bezig met een uitgebreide literatuurstudie én een grootschalig onderzoek onder mannen en vrouwen met én zonder autisme, en van alle leeftijden, om het volledige spectrum van gedragskenmerken in kaart te brengen. Dit onderzoek zit bijna in de afrondende fase. Om volledig te kunnen staven welke gedragsuitingen bij autisme horen, wil Naber nog een aantal extra vragen stellen aan nieuwe respondenten. Zij roept dan ook iedereen op – vrouwen en mannen, met en zonder autisme – om de nieuwe vragenlijst in te vullen die is gepubliceerd op de website van Geef me de 5.