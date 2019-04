Arnhemse wijken gaan van het aardgas af

Delen van de wijk Vredenburg/Kronenburg gaan van het aardgas af, als het aan de betrokken partijen ligt. Hiermee zet Arnhem de eerste concrete stappen in haar energieambities. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: 'Met een initiatief als deze zorgen we ervoor dat een term als ‘energietransitie’ loskomt van papier en werkelijkheid wordt in de huiskamers van vele Arnhemmers.' Inwoners mogen meepraten en zullen niet voor hogere kosten komen te staan.

door Huibert Veth

De 'energietransitie' in een inmiddels veelbesproken onderwerp. In het coalitieakkoord werd afgesproken om minimaal drie Arnhemse wijken aardgasvrij te maken. Er ligt nu een voorstel om woningen en bedrijfsruimte in de wijk Vredenburg/Kronenburg in Arnhem van het aardgas af te halen.

Natuurlijk moment

Bij het gemaal aan de Burgemeester Matsersingel wil de gemeente warmte uit het oppervlaktewater halen. Door een systeem aan te brengen om de energie op te slaan, een zogeheten 'warmte koude opslag installatie', kunnen woningen, kantoren en gebouwen in de omgeving aangesloten worden op het warmte- koudenet en dus van het aardgas af. Omdat het gemaal toch aan vervanging toe is, is dit een natuurlijk moment om deze verandering in gang te zetten.

Kooktoestel en pannenset voor huishoudens

Uiteindelijk moeten 550 sociale huurwoningen en 46 duizend m2 bedrijfsruimte op deze manier van warmte en koelte worden voorzien. Bij een positief resultaat is dit uit te breiden naar de hele wijk door gebruik te maken van andere nabijgelegen waterpartijen. In de woningen zal elektrisch gekookt gaan worden. Huishoudens worden voorzien van inductiekooktoestellen en een geschikte pannenset. Ook zullen de woningen geïsoleerd gaan worden tot minimaal label B.

Overzicht van het gebied dat aardgasvrij gemaakt gaat worden. De tekst loopt door onder de afbeelding.

Het project moet in 2020 starten en in 2026 afgerond zijn. Dan is dit deel van Arnhem aardgasvrij. De kosten van het project zijn 19 miljoen euro. Deze worden betaald door de verschillende betrokken partijen. Zo zullen de wooncorporaties en vastgoedeigenaren ruim 8 miljoen voor hun rekening nemen en loopt er een aanvraag voor een kleine 5 miljoen euro subsidie van de provincie.

Voorbeeld andere gemeentes

Uit onderzoek blijkt dat door de techniek van energie uit oppervlaktewater potentieel 40 procent van de gebouwen van warmte en verkoeling kan worden voorzien. De gemeente Arnhem wil hiermee ervaring op gaan doen waar andere gemeentes van kunnen leren. Met deze maatregelen zal 997 ton CO2-uitstoot per jaar gereduceerd worden, dit is een daling van 41 procent.

Gelijke kosten inwoners

Het initiatief wordt gedragen door waterschap Rivierenland, energiespecialist Engie, netontwikkelaar Firan, Liander en de gemeente Arnhem. Samenwerking is er met wooncorporaties en vastgoedorganisaties. Inwoners hebben een folder ontvangen met de uitnodiging om nog voor de zomer mee te mogen praten. Het uitgangspunt is dat de kosten voor de inwoners minimaal gelijk blijven of zelfs dalen door een lagere energierekening.

'Cool initiatief', vindt raadslid Steffenie Pape (VVD). 'Een mooi voorbeeld voor het gasloos maken van wijken en gemeentelijke regie. Er wordt gebruik gemaakt van restwarmte die er gewoon al is en niet opgewekt hoeft te worden.' Fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) vindt dit een prima moment en is verheugd over de samenspraak met inwoners. 'Betaalbaar duurzaam', noemt fractievoorzitter Ine van Burgsteden (CDA) de plannen. Al snapt ze wel dat Arnhemmers het als omvangrijk en impactvol kunnen ervaren.

Zie ook: