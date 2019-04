Nieuwbouw in dorpshart van Varsseveld

'We hebben heel lang niet veel in Varsseveld gebouwd, terwijl de vraag wel steeds meer toeneemt', aldus wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek over de noodzaak van het realiseren van woningen. 'De bedrijvigheid neemt toe en er komen steeds meer werknemers van buiten de regio die bij bedrijven in het dorp gaan werken. Die willen ook in de buurt van hun werk wonen.' De locaties bevinden zich volgens de wethouder in aanloopstraten van het dorpshart. Naast een aantal concrete locaties, is de gemeente nog in overleg over andere plekken waar woningen kunnen worden gerealiseerd.



Sloopwerkzaamheden bij het Poppeliers-pand aan de Doetinchemseweg kunnen volgens Oude IJsselstreek rond de zomer al starten. Op die locatie ligt een plan voor twaalf appartementen, een woning en de uitbreiding van de winkel Action. Bij de boterfabriek gaat het om zestien woningen en een supermarkt. Verder ziet Oude IJsselstreek de Helmink-locatie, Rabobank-locatie aan de Spoorstraat en de Schoolstraat als goede plekken voor woningbouw.



Krimp en groei

Oude IJsselstreek is voornemens om jaarlijks over de hele gemeente honderdvijftig woningen te laten realiseren. 'We hebben regionaal afgesproken dat we lokaal maatwerk gaan organiseren', vertelt Hiddinga. 'Daar waar vraag is, gaan we bouwen. Dat betekent dat de ene plek in de regio wel in een krimpscenario terecht komt, en de andere plek juist in een groeiscenario terechtkomt.'