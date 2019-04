Hooikoorts? Zet geen olijfboom in je tuin

Veel hooikoortspatiënten hebben het al gemerkt, een groot deel van de berken in Gelderland staat in bloei. De pollen van de boom met de kenmerkende witte barst zorgen bij veel mensen voor allergische reacties. Als je hooikoorts hebt, plant dan zeker geen hippe olijfboom in je tuin...

Met dat advies komt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Mensen met hooikoortsklachten blijken vaak ook gevoelig voor de pollen van de mediterrane boom die in ons land aan populariteit wint.

De komende dagen zitten er veel pollen in de lucht, blijkt uit gegevens van Hooikoortsradar.nl. Het gaat vooral om berkenpollen, legt Van Vliet uit. Ook de essen kunnen momenteel hooikoortsklachten veroorzaken. Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is Van Vliet op pad in Ede. De berken daar hangen al vol met katjes. Dat is vroeg voor de tijd van het jaar. De bioloog springt om bij een van de takken met katjes te kunnen...

Luister naar de radiobijdrage

Ga niet zomaar op ieder bankje zitten

'Als je hooikoortsklachten hebt, is het belangrijk om uit te zoeken welke pollen die klachten veroorzaken', aldus Van Vliet. 'Dan kun je daar rekening mee houden.' Bijvoorbeeld door tijdig je medicijnen te nemen. Maar ook door niet op een bankje naast een berk te gaan zitten, als je weet dat je allergisch bent voor het stuifmeel van deze boom.

Naar schatting is zo'n 20 procent van de Nederlanders hooikoortspatiënt. Hooikoorts is een overdreven reactie van het lichaam op bepaalde eiwitten in de pollen. We gaan ervan snotteren en krijgen prikkende ogen. Ook kan het in extreme gevallen leiden tot eczeem en zelfs astma-aanvallen. 'Ik ken mensen die niet meer naar buiten gaan als er pollen in de lucht zitten', vertelt Arnold van Vliet. 'Een grote meerderheid heeft er maar beperkt last van, die vindt zichzelf ook niet ziek. Ongemerkt beïnvloedt het toch behoorlijk de kwaliteit van leven, het leidt onder meer tot slaapgebrek en concentratieverlies.'

'Parachuutjes' van paardenbloem veroorzaken geen hooikoorts

Heel veel bomen, planten en struiken staan op dit moment in bloei. De hooikoortsklachten worden maar door een beperkt aantal van deze soorten veroorzaakt. Het gaat eigenlijk om de windverstuivers, zegt Van Vliet. Een groot misverstand is dat de witte bolletjes van de paardenbloem hooikoortsklachten geven. Die 'parachuutjes' zijn daarvoor veel te groot.

Het stuifmeel van berkenpollen ruik je niet of nauwelijks, concludeert verslaggever Laurens Tijink terwijl hij aan de katjes ruikt. Eigenlijk is het niet verstandig om dat te doen. Hoe hoger de blootstelling, hoe groter de kans dat je op een gegeven moment hooikoorts ontwikkelt, aldus Van Vliet. 'Dan ga je over een soort drempelwaarde en dan krijg je klachten.'

Geen appels en peren meer eten bij hooikoorts?

Als je last hebt van hooikoorts kan het ook zijn dat je allergische reacties krijgt van het eten van bepaalde producten. Dat wordt een kruisreactie genoemd. Zo kan iemand die allergisch is voor berkenpollen ook een allergische reactie krijgen van het eten van onder meer appels en peren. Meer informatie hierover vind je op de website van het Voedingscentrum.

Dit kan helpen om hooikoortsklachten te voorkomen

- Draag een (zonne)bril om je ogen tegen pollen te beschermen

- Was voor het slapen gaan je haren, zodat je niet met pollen het bed deelt

- Stofzuig regelmatig het huis

- Houd deuren en ramen zoveel mogelijk dicht

- Ga in de ochtend wandelen, dan zitten zitten er vaak minder pollen in de lucht dan later op de dag

- Weet welke pollen, kruiden en grassen de hooikoortsklachten bij jou veroorzaken

- Begin op tijd met eventuele medicatie, raadpleeg hiervoor de huisarts

