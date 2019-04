Ruim 250.000 zonnepanelen moeten Overbetuwe energie geven

door Thomas Overdijk

Het is nu echt bijna zover: de geplande zonneparken langs de A15 in Overbetuwe hebben een omgevingsvergunning van de gemeente ontvangen. Nu hoeft er alleen nog een subsidieaanvraag worden goedgekeurd door het Rijk voordat er echt gebouwd kan gaan worden.

Duizenden panelen

Initiatiefnemers van de parken kunnen, nu de vergunningen zijn uitgedeeld, subsidie aanvragen. En als die subsidie wordt gegeven, kunnen de voorbereidingen voor de bouw van de zonneparken van start gaan.

Zonnepark Hemmen wil een zonnepark aanleggen van 20 hectare met zo'n 65.000 zonnepanelen aan de westkant van Overbetuwe. Dit stuk grond ligt tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, parallel aan de A15.

Daarnaast heeft Zonnepark Overbetuwe verder naar het oosten een zonnepark van 60 hectare gepland staan met zo'n 200.000 panelen. Die panelen komen op de strook tussen de A15 en de Betuweroute van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen.

'Eind in de goede richting'

De verwachting is dat de parken in 2022 klaar zijn, maar dat is nog niet zeker. De afronding is volgens de gemeente afhankelijk van 'diverse factoren'.

‘Met de komst van deze twee zonneparken zetten we als Overbetuwe een grote stap naar verduurzaming van ons energiegebruik. Daarmee zijn we er zeker nog niet, maar als deze parken er liggen, zijn we een heel eind in de goede richting', vertelt wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder.