Geen Giro voor geblesseerde Wilco Kelderman

Wielrenner Wilco Kelderman kan niet meedoen aan de Ronde van Italië. Dat meldt zijn ploeg, Team Sunweb. De Barnevelder kwam ten val in de Ronde van Catalonië en brak daar zijn sleutelbeen en liep een breuk in een nekwervel op.

'Ik ben blij dat de operatie aan mijn sleutelbeen goed is gegaan, maar mijn nek is het probleem', zegt Kelderman. 'Ik moet vijf weken lang een nekbrace dragen en dat is een flinke uitdaging. Ik ben natuurlijk teleurgesteld omdat ik weer een groot deel van mijn seizoen mis, maar ik moet het stap voor stap bekijken. Hopelijk kan ik later dit jaar weer wedstrijden rijden, maar ik kijk op dit moment niet te ver vooruit.'

Kelderman (28) moest vorig jaar de Ronde van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan door een val een week voor de start. Hij eindigde vervolgens in september als tiende in de Ronde van Spanje.

Kelderman zou in de Giro (11 mei - 2 juni) in de schaduw rijden van kopman Tom Dumoulin. Of hij daarna wel zoals gepland de Tour kan rijden, is nog niet duidelijk.