Vermist meisje (14) weer terecht na massale zoektocht in Arnhem

Het vermiste 14-jarige meisje, waar donderdagmiddag massaal naar werd gezocht in Arnhem, is weer terecht. De politie laat weten dat het goed met haar gaat.

'We weten waar ze is en het gaat goed met haar', vertelt een woordvoerster desgevraagd. Waar het meisje was, wilde de politie niet bekend maken.

De politie zocht donderdag met man en macht naar het meisje in de omgeving van Musis Sacrum. Ze verdween in de ochtend uit Overijssel. De politie had 'meer dan een vermoeden' dat het meisje zich naar Arnhem had verplaatst en startte daarom in Arnhem een grote zoektocht.

Zie ook: Politie zoekt met man en macht naar vermist meisje (14) in Arnhem