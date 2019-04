Goedgekeurde Willy (74) wacht al maanden op nieuw rijbewijs

Het oude rijbewijs van Egbers is sinds 26 maart officieel verlopen. Half december vroeg hij een herkeuring aan, maar vanwege de enorme wachtrij kon die pas op 25 januari plaatsvinden. 'Eerder was er geen plek, dus kon ik pas eind januari op een vrijdagavond in Nieuwegein terecht', vertelt de Arnhemmer. Willy werd meteen goedgekeurd en wacht sindsdien op zijn nieuwe rijbewijs.

Frustratie

Meer dan twee maanden later is het pasje er nog steeds niet. En dat zorgt voor frustratie. 'Ik mag sinds vorige week niet meer rijden, want ik ben niet meer verzekerd. Dat is belachelijk, want ik mankeer niets en wil ondanks mijn leeftijd graag werken', verzucht Egbers. 'Ik heb zelfs de politie en gemeente al gevraagd mij te helpen, maar niemand kan iets doen. De bal ligt bij het CBR.'

De Arnhemmer laat het er echter niet bij zitten, want de schade door misgelopen inkomsten loopt intussen al in de duizenden euro's. 'Ik stuur het CBR iedere week een factuur en stel ze gewoon aansprakelijk voor de periode waarin ik niet kan werken.'

Verveling

Waar de wekker normaal rond 06.00 uur al gaat om op klus te gaan, moet Willy nu zijn tijd anders indelen. En dat bevalt hem eigenlijk helemaal niet. 'Ik kom later mijn bed uit en ga maar ergens koffie drinken. Ik kan anders toch niets.'

Hulp uit Haagse hoek hoeft Willy niet te verwachten. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet eerder deze week weten geen voorstander te zijn voor een coulanceregeling voor ouderen, zoals Willy. Wel is afgesproken dat ouderen de kosten voor een spoedprocedure terug kunnen krijgen.

CBR vindt het vervelend

Het CBR laat weten: 'We vinden het oprecht heel vervelend dat klanten langer moeten wachten op duidelijkheid over hun rijbewijs en hierdoor soms zelfs geen geldig rijbewijs hebben.' Het CBR heeft vertraging opgelopen bij de gezondheidsverklaringen en daardoor moet een deel van de klanten te lang wachten op een besluit. 'Het CBR doet er alles aan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen met het rijbewijs.'

Willy geeft aan veel schade te hebben gehad, omdat hij niet kan werken. Het CBR zegt daarover: 'Als meneer Egbers schade heeft ondervonden als gevolg van het niet op tijd hebben van zijn rijbewijs, kan hij daarvoor een schadeclaim indienen. Deze gaan we zorgvuldig bekijken en mogelijk compenseren', aldus een woordvoerder.