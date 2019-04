Gemoederen lopen op door windmolendiscussie Heumen

'Een aanfluiting! Ik wil helemaal geen windmolens', zegt een van de aanwezige bewoners. 'We wennen er wel aan. Ze moeten er toch komen', zegt een ander.

De meningen in de gemeente Heumen zijn verdeeld en de eventuele komst van windmolens roept emoties op. Tijdens de bijeenkomst moest er dan ook meerdere keren worden ingegrepen door de voorzitter. De aanwezige wethouders en ambtenaren kregen vraag na vraag.

Beluister de reportage over de bijeenkomst:



De gemeente Heumen kijkt sinds vorig jaar naar mogelijke plekken voor windmolens. Dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt staat vast: 'Door het nationale klimaatakkoord moet iedere gemeente een plan maken. Wij lopen daarin voorop', aldus wethouder Leo Bosland die gaat over duurzaamheid.

'Langs A73 meest optimaal'

Inwoners van verschillende kernen konden tijdens het zogenoemde 'Energiecircus' input geven. Tijdens vier avonden gaven tientallen bewoners hun mening. De locatie langs de A73, tussen Malden en Nijmegen, kwam als beste optie uit de bus. 'Daar wonen weinig mensen en het is grotendeels landbouwgebied', zegt de wethouder. 'Maar we merken bij onze inwoners heel veel zorgen over wat er precies staat te gebeuren.'

Een deel van die inwoners voelt zich gepasseerd. Bewoners van het buitengebied klagen over het feit dat ze niet of slecht zijn geïnformeerd over de speciale avonden en de mogelijke komst van de windmolens om de hoek. 'Wij wonen aan de Parksesteeg, met zicht op de Vennen. We hebben net gezien hoe het kan gaan worden en ze komen overal bovenuit', aldus bewoner Wil Heijmans. 'Als we ons huis willen verkopen hebben we straks een probleem.'

240 meter hoog

Niet alleen inwoners van Overasselt, maar ook het Nijmeegse Weezenhof maken zich zorgen en zijn aanwezig tijdens de bewonersavond. De eigenaren van Blue Bear Energy verzekeren dat het meevalt. Het bedrijf wil met Windmolenpark A73 Heumen drie windmolens van 240 meter hoog realiseren. Dat zijn volgens het bedrijf de meest moderne windmolens en daardoor erg stil. 'Bij wet zijn omwonenden optimaal beschermd tegen slagschaduw.'

Voorlopig gebeurt er nog even niks Er is namelijk nog geen definitieve beslissing genomen. Pas in september neemt de gemeenteraad een besluit. Dan wordt meteen gekeken naar mogelijke initiatieven van inwoners. Tot die tijd kunnen bewoners hun wensen en bedenkingen nog kenbaar maken. Tijdens de bewonersavond is uitgelegd hoe dat precies kan.

