Groen licht voor recreatiegebied met 1200 bedden bij Appeltern

De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft donderdagavond ingestemd met het bestemmingsplan voor het landgoed Acht Morgen bij Appeltern. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een nieuw recreatiegebied.

Op het terrein moeten recreatiewoningen komen met ruim 1200 bedden. Ook een zwembad met mogelijkheden voor schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het plan. Bovendien kunnen er op het terrein evenementen worden georganiseerd.

Alleen de SP is tegen

De SP-fractie stemde als enige tegen het voorstel. De partij diende zelfs een motie van afkeuring in tegen wethouder Bos. De partij stelde na contact met Das en Boom dat deze organisatie niet goed was geïnformeerd over het houden van evenementen op het terrein.

In de buurt van het recreatiegebied leven dassen en daar is in het bestemmingplan ook rekening mee gehouden. Er is een ruim leefgebied voor de dieren. Toch zou volgens de SP de raad niet goed zijn geïnformeerd over de gesprekken van de wethouder met Das en Boom. De motie van de SP werd door de overige fracties niet allen verworpen, maar de SP kreeg zelf met een motie van afkeuring aan de broek. Die motie werd wel aangenomen.

Op vragen van Omroep Gelderland kon wethouder Bos overigens niet expliciet bevestigen dat er met Das en Boom over de evenementen op het terrein is gesproken. Wel zegt de wethouder dat er nog genoeg momenten komen waarop Das en Boom op de plannen kan reageren. Bij Das en Boom was donderdagavond niemand bereikbaar voor een reactie.

Handhaving in het recreatiegebied

Meerdere raadsfracties vinden het wel van belang dat de gemeente goed gaat handhaven. Dat geldt niet alleen voor het overschrijden van geluidsnormen tijdens evenementen, maar ook op het gebied van ongewenste bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

Ook moet het college extra aandacht houden voor de verkeersveiligheid in het gebied.

Zie ook: Weg lijkt vrij voor groot recreatieterrein met zwembad bij Appeltern