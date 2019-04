Klanten inpikken en drugs dealen: 'wildwest'-gedrag taxichauffeurs ergert collega's

Eerder deze week hebben ze een brandbrief met hun grieven overhandigd aan burgemeester Ahmed Marcouch. Hier zal het niet bij blijven, kondigt taxichauffeur Fahim Rassuli aan. Hij zegt zo'n 40 goedwillende collega's uit Arnhem te vertegenwoordigen.

Busbaan blokkeren

Eerst gaan deze chauffeurs actievoeren door naar de gemeente te gaan. Daarna wordt het minder publieksvriendelijk, waarschuwt Rassuli. 'Eerst gaan we niet meer rijden. En als dat niet helpt blokkeren wij de busbaan.'



Wat zou Rassuli als oplossing zien voor het wangedrag van sommige collega's? Daar is hij heel resoluut in. 'Handhaven! Bij de eerste overtreding een waarschuwing, bij de tweede een boete en de derde keer een schorsing.' En gaat een chauffeur daarna weer de fout in? 'Dan oprotten!'

'Al jaren wildwesttaferelen in Arnhem'

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink bevestigt de verhalen van de chauffeurs. Hij wijt de uitwassen aan de liberalisering van de taxibranche. 'Dan krijg je wildwesttaferelen. Dat hebben we in Arnhem al jaren', stelt hij. 'Klanten worden opgelicht en zijn de dupe.'



Bij wethouder Roeland van der Zee (vervoer) is de problematiek bekend. Hij zegt met de taxibranche om tafel te zitten. 'We zien dat er excessen zijn als er evenementen zijn.'



Van der Zee wil een duidelijke verordening op dit gebied maken. Op basis daarvan kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) optreden. De VVD'er wil er zo gauw mogelijk mee aan de slag, zegt hij.



Taxichauffeur Rassuli vertelt dat hij en zijn collega's nog tot maandag op een reactie van de gemeente wachten. 'Dan bespreken we met elkaar wat de volgende stap is en of we actie ondernemen.'