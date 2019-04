Ivo kapot na diefstal boot, vriendin schiet te hulp

Op klaarlichte dag werd woensdag de boot van Ivo gestolen. 'Hij is er echt kapot van', vertelt een vriendin van Ivo. 'Daarom zijn we een crowdfunding gestart.'

Tussen kwart voor 12 en kwart voor 1 zijn de daders naar de schuur aan de Boomsestraat in Balgoij getrokken. 'Ze moeten hebben geweten dat er een boot in die schuur stond, want andere schuren zijn onaangetast gebleven', vertelt Evelien van Blijderveen.

'Waarom uitgerekend mijn boot?'

Evelien komt samen met haar vriend wekelijks over de vloer bij Ivo. 'Hij is er echt kapot van. Hij zei: waarom uitgerekend mijn boot? Het is mijn uitlaatklep.'

Ivo had de boot geheel naar eigen smaak opgemaakt, met stoelen en dergelijke. 'Het is dus ook niet zo dat hij zomaar even een nieuwe koopt, het is ook een stuk emotionele waarde.'

Inzamelingsactie

Toch willen Evelien en haar vriend geld inzamelen. 'Alles wat gestolen is kost ongeveer 15.000 euro en daar krijgt hij waarschijnlijk niks van terug. Ik wil niet dat de schoften daarmee wegkomen. Alles wat we ophalen is mooi meegenomen. Als we een leuke boot zouden kunnen terugkopen, zou dat fantastisch zijn.'

