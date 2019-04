Het nieuws van donderdag in 5 minuten

De onderwerpen van vandaag zijn onder meer:

Een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen krijgt wat justitie betreft opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd voor het ontvoeren en mishandelen van zijn begeleidster. 'Het is in het belang van de samenleving dat hij nooit meer vrijkomt', zei de officier van justitie tot tweemaal toe in de rechtszaal.

Wie de spits mijdt of alternatieve routes rijdt, wordt sinds deze donderdag door de gemeente Nijmegen beloond met spaarpunten. De gemeente hoopt dat het verkeer zo beter doorstroomt.

Er is een nieuwe sport in Ermelo en Harderwijk: CKM Superkids. Dit is een zelfverdedigingssport voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het doel van de lessen is om kinderen weerbaarder te maken tegen pesten.

