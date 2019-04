Waarom gooien we kapotte spullen weg? 'Gebrek aan kennis'

Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld te vinden in Opheusden. Ook daar sleutelen ze aan van alles en nog wat. 'We komen van alles tegen: luchtbevochtigers, friteuses, mixers, zaagmachines', vertelt Hans de Zwart. Ook hier zien ze dat kennis vaak ontbreek. Johan en Gerrit zijn druk bezig met het repareren van een Senseo-apparaat. 'Mensen hebben er helemaal geen verstand van, wij proberen er verstand van te krijgen, met aandacht en tijd.'

Het repareren van spullen draagt bij aan de circulaire economie die de overheid wil zijn in 2050. Een kringloopeconomie, waarbij grondstoffen en spullen opnieuw worden gebruikt. Maar dat gaat nog niet zo snel, het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in maart dat de overheid zich meer moet inspannen om die doelen te halen.

'Tijd en rust'

In Opheusden sleutelen ze ondertussen rustig door. 'Voor een reparatie moet je de tijd nemen, je moet dat gewoon in alle rust doen.' Ook Roos Fink, 83 jaar oud, stemt hiermee in. 'Het is helemaal anders, ik was vroeger thuis en werkte niet. En daarom kon ik naaien erbij doen. Dus ik ben er vaardig in.'

Als het aan de overkoepelende stichting ligt is komt er meer tijd en aandacht voor deze vaardigheden. In Opheusden denken ze er net zo over. 'We gaan proberen les te geven op scholen, de lessen zijn zelfs al klaar die we zo kunnen geven.'

Vind hier een Repair Café bij jou in de buurt